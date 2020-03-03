Теперь нельзя бесплатно: на проспекте Победы в Казани появилась новая муниципальная парковка

Новая платная парковка на 50 автомобилей появилась около дома №56 на проспекте Победы. До 16 марта она работает в тестовом режиме, машины можно оставлять бесплатно. После автолюбителям придется заплатить по 30 рублей за час парковки, сообщают в Комитете по транспорту Казани.

Напомним, что оплатить место нужно перед началом парковки посредством SMS на короткий номер 3116, через мобильное приложение или паркомат, установленный в зоне действия парковки. Также казанцам доступны дополнительные способы оплаты через бот группы "Казанский паркинг" Вконтакте, и способы пополнения парковочного счета "Яндекс деньги" и "Сбербанк онлайн". Штраф за неоплату парковки составляет 2,5 тысячи рублей.