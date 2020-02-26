Власти РТ заявили, что распространение коронавируса из инфекционной больницы в Казани исключено

Распространение коронавируса из Республиканской инфекционной клинической больницы Казани исключено. Об этом заявила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

"[Распространение инфекции], конечно, исключено. Это специальная республиканская инфекционная клиническая больница, которая построена по всем стандартам и требованиям невозможности распространения любой инфекции, которая там внутри могла бы находиться", - приводит ТАСС слова Галимовой.

Также она уточнила, что врачи, которые взаимодействуют с пассажирами Diamond Princess, обучались для работы на крупных международных мероприятиях. По словам Галимовой, жалоб у пациентов нет, помощь психолога им не требуется.