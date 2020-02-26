Билайн, Х5, М.Видео-Эльдорадо и Hoff объединяют усилия по поиску и внедрению инноваций

Билайн, X5 Retail Group, Группа «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff объявляют о создании альянса по поиску и внедрению инноваций. Retail Innovation Tech Alliance (RITA) будет искать новые технологические решения как на российском рынке, так и на крупнейших международных стартап-площадках.

Партнёры планируют осуществлять финансирование проекта на паритетных условиях.

Комитетом RITA будет выбран российский оператор, в задачи которого будет входить координация действий всех участников, организация скаутинга и отбора перспективных решений в России. Партнёры планируют открыто делиться друг с другом лучшими практиками и своими кейсами работы со стартапами.

Партнёром проекта для скаутинга в Европе рассматривается крупнейший международный акселератор Lafayette Plug&Play, для поиска стартапов в Израиле - один из лидеров этого направления - компания Axis.

Управляющий комитет RITA, куда войдёт по одному представителю от каждой компании, будет определять стратегию развития альянса, утверждать бюджет, выбирать победителей совместных скаутинговых программ, которые в том числе смогут поехать на отборочный тур европейской программы Lafayette Plug&Play в Париже. В течение года планируется пять совместных раундов отбора как в России, так и за рубежом.

«В сегодняшнем мире идея больше не является конкурентным преимуществом – информация в короткие сроки становится доступной. Преимущество создает способность компании быстро проходить путь от идеи до практической реализации. Поэтому мы убеждены, что открытость и партнёрство с другими участниками рынка для совместного поиска инновационных бизнес-идей создаёт новые возможности. Мы готовы к такому взаимодействию и благодарны нашим партнёрам за то, что они разделяют наши взгляды. Создаваемый технологический альянс станет платформой возможностей для российских и международных стартапов и центром инноваций в ритейле, - комментирует запуск RITA Владимир Салахутдинов, директор по стратегии Х5 Retail Group. - Ранее X5 Retail Group первой среди российских компаний стала якорным партнёром акселератора Lafayette Plug&Play в Европе: стороны заключили соглашение на три года, оно предусматривает совместный поиск инноваций по всему миру».

«Beeline Innovation Lab не первый год работает со стартапами не только в качестве connectivity-провайдера, но и выступает в роли полноценного партнёра в процессе создания востребованного и интересного клиенту цифрового продукта. Билайн ищет новые перспективные источники выручки, фокусируется на цифровых продуктах в области 5G, AdTech/MarTech, FinTech, Media, AR/VR, домашних и мобильных развлечений, новых продуктов для бизнеса, IoT и т.д. Партнёрство с ключевыми игроками ритейл-рынка открывает для нас возможности создавать как новые цифровые сервисы для бизнеса, так и массовые продукты, которые помогут пользователям удовлетворять всё больше повседневных потребностей», – отмечает Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн.

«Технологии и инновационные решения служат фундаментом стратегии ONE RETAIL Группы «М.Видео-Эльдорадо», в рамках которой мы предлагаем покупателям лучшее с точки зрения клиентского сервиса и ассортимента. Мы много лет сотрудничаем с различными акселераторами и венчурными фондами, пилотируем и внедряем стартап-решения - блокчейн, аналитика данных, биометрия. Помимо инновационных промышленных решений Группа рассматривает рынок стартапов как потенциальный источник идей и технологий на раннем этапе зарождения. Возникая вне индустрии ритейла, они создают новую перспективу развития отношений с клиентами, повышения эффективности и поиска новых возможностей развития бизнеса. Выход на международный уровень и объединение экспертизы крупнейших компаний-инноваторов позволят нам шире посмотреть на воронку и применимость технологий, а также быть более гибкими и адаптивными к потребностям и ожиданиям наших клиентов», – отмечает операционный директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Ирина Иванова.

«Как показывает мировой опыт, скорость внедрения инноваций и способность к быстрым изменениям являются важнейшим конкурентным преимуществом и создают новые возможности для бизнеса. HOFF в последний год активно проводит цифровую трансформацию бизнеса, что включает не только оптимизацию всех компонентов бизнеса, но также поиск и тестирование новых технологических решений. Создание RITA является закономерным ответом изменениям на рынке и новым инструментом для взаимодействия с инновационными экосистемами России и других стран. Уверены, что создаваемый альянс будет выгоден и полезен как его партнёрам, так и всему рынку в целом», - комментирует запуск RITA Михаил Кучмент, сооснователь компании Hoff.

Партнёры RITA будут рассматривать технологические решения для различных сфер бизнеса – электронная коммерция, транспорт и логистика, потребительский опыт, качество товаров, операции в торговых точках, автоматизация процессов бэк-офиса, маркетинг, цифровые развлечения, интернет вещей и другие. Ожидание от новых решений – рост эффективности текущего бизнеса, повышение скорости и качества принятия решений, улучшение клиентского опыта, а также формирование новых перспективных бизнес-моделей и направлений.