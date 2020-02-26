На чердаке многоэтажки в Казани спасатели поймали енота

Жители поселка Осиново заметили енота на чердаке многоэтажки. По данным пресс-службы МЧС РТ, жильцы дома сообщили об этом в ведомство.

Спасатели приехали на вызов в десятиэтажку на улице Гайсина, енота поймали, ни люди, ни животное не пострадали.

Как выяснилось, енот жил у хозяев, а затем оказался на улице. Что именно произошло, выяснить не удалось - хозяева енота не отвечают на звонки. Животное отвезли на базу спасателей и разместили в вольере, откуда его забрала заводчица, которая ранее продала его этим людям.

Ранее сообщалось, что казанский питомник из-за нехватки денег распродавал енотов.