В Татарстане потеплеет до +6 градусов

Синоптики РТ рассказали, какая погода ждет татарстанцев в ближайшую неделю.

В предстоящие сутки, 26 февраля, ночью и утром на территории республики ожидается снег, местами сильный, а также метель; днем небольшой снег сохранится лишь в восточных районах РТ. Порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Температуры воздуха ночью понизятся до -1..-6°, днем составят -2..+1°.

В четверг и пятницу, 27-28 февраля, временами ожидаются мокрый снег с дождем, в четверг днем местами возможна метель. Температуры воздуха составят: 27 февраля ночью -3..-8°, днем -1..+4°; 28 февраля ночью около 0°, днем воздух прогреется до +1..+6°.

По предварительному прогнозу в субботу, 29 февраля, в Татарстане сохранится очень теплая погода с температурами 0..+3°, с осадками в виде мокрого снега и дождя. В воскресенье, 1 марта, осадки маловероятны, а температуры ожидаются в пределах -4..-9° ночью, от 0 до -3° днем.