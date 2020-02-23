Доставивший россиян с лайнера Diamond Princess в Казань экипаж пройдет обследование

Экипаж самолета МЧС России, доставившего в Казань россиян с круизного лайнера Diamond Princess, пройдет медицинское обследование. Сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства. Спецрейс выполняли восемь членов экипажа и шесть сотрудников оперативной группы, сейчас они отдыхают после длительного перелета, а по возвращению домой пройдут обследования. Во время полета члены экипажа и оперативной группы были в специальных защитных костюмах.

Напомним, сегодня в Казани доставили восемь человек с лайнера Diamond Princess, среди эвакуированных один ребенок. 14 дней они будут находиться в инфекционной больнице, в специальных боксах вместе с ними все это время будут жить врачи, медсестры и санитарки.

Лайнер Diamond Princess вышел в круиз из японского города Йокогама 20 января, выяснилось, что у одного из пассажиров был коронавирус, 3 февраля лайнер вернулся, однако его отправили на двухнедельный карантин. Коронавирус был обнаружен у 634 человек из 3,7 тысячи находившихся на борту, среди них трое россиян.