Соцопрос: кто в Татарстане считает карьеру военнослужащего непривлекательной

В преддверии Дня защитника Отечества служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей, чтобы выяснить, как они относятся к карьере военнослужащего.

Как показал опрос, почти половина респондентов из Татарстана - 47% - считает карьеру военного привлекательной. 39% опрошенных высказались противоположных образом. Среди тех, кто счел карьеру военнослужащего непривлекательной - представители сферы искусства, IT и масс-медиа, сообщается в исследовании. Топ причин непривлекательности выглядит так: ограничения в зарубежных поездках, опасность для жизни, частые переезды.

В число "плюсов" вошли стабильное трудоустройство и ранний выход на пенсию, льготы и размер зарплаты, значимость профессии и гарантированный карьерный рост.

При этом 59% опрошенных, прошедших службу в армии, задумывались о продолжении карьеры, 7% не просто задумались, но и продолжили, уйдя затем в другую сферу. 34% даже не задумывались о том, чтобы построить карьеру в армии. Интересно, что среди респондентов с высшим образованием больше всего доля тех, кто продолжил карьеру военнослужащего после армии, но затем ушёл в другую сферу.