Мужчины чаще женщин покупают страховки для защиты своей семьи

К Дню защитника Отечества 23 февраля СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» выяснили, как клиенты-мужчины страхуют свою жизнь и инвестируют накопления. Чаще всего покупают полисы накопительного страхования жизни (НСЖ), чтобы в случае форс-мажора их близкие не остались без денег.

Мужчины в полтора раза чаще женщин покупают в СК «Росгосстрах Жизнь» полисы НСЖ (58,6% покупателей таких полисов - представители сильного пола). По программам накопительного страхования жизни мужчины чаще всего страхуются от безработицы, внезапной смерти и инвалидности. Таким образом они защищают своих близких от форс-мажоров, в результате которых те могут остаться без средств к существованию.

А вот инвестиционно-страховые продукты (ИСЖ) оказались популярнее у женщин (клиенток-женщин по ним 63,2%). Мужчины покупают ИСЖ от «Росгосстрах Жизнь» в полтора раза реже женщин, зато средний чек по этим продуктам у них вдвое выше: 922 тыс. рублей против 471 тыс. рублей*.

Самые популярные стратегии ИСЖ у мужчин — «Электромобили» (в портфель входят компании-лидеры мирового производства электромобилей), «Лидеры сектора» (и «Лидеры сектора 2.0», включают акции международных компаний, занимающих ведущие позиции в различных секторах экономики), «Мировая экономика» (привязана к крупнейшим мировым индексам) и «Глобальная безопасность» (инвестиции в бумаги самых заметных игроков в области цифровой безопасности).

Всего в СК «Росгосстрах Жизнь» застраховано на 4% больше мужчин, чем женщин.

Большая часть полисов НСЖ и ИСЖ «Росгосстрах Жизнь» продается через розничную сеть банка «Открытие».

*статистика по всему портфелю СК «Росгосстрах Жизнь», включая PB

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры. www.rgsl.ru

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2018 года система РОСГОССТРАХ отметила 97 лет со дня своего создания. www.RGS.ru.