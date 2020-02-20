В Казани на улице Горького иномарка снесла светофор

На улице Горького легковая иномарка "встретилась" со светофором. Фотографии аварии в редакцию ProKazan.ru прислали читатели.

Судя по фото, легковой автомобиль Peugeot на перекрестке улиц Горького и Толстого рядом с пешеходным переходом врезался в светофор. У автомобиля сильно помята передняя часть, детали транспортного средства также разбросаны по дороге и обочине. Официальных данных о пострадавших нет, но, как сообщают очевидцы, на месте происшествия работает полиция и бригада скорой помощи.