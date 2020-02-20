Коронавирус обнаружен еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess, где находится семья из Казани

Еще у двух россиян, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess диагностировали коронавирус, сообщает посольство в Японии. В ближайшее время зараженные будут доставлены в больницу. Сообщается, что они чувствуют себя нормально, ярко выраженных симптомов болезни нет.

18 февраля был зафиксирован первый случай заражения гражданина России на судне, его госпитализировали вместе с супругой – у нее наличие вируса не подтвердилось. Лайнер две недели стоял на карантине в порту Йокогамы, на борту находилось 3,7 тысячи человек, в том числе 24 россиянина, из них – семья из четырех человек из Казани. Вчера на судне закончился карантин, часть пассажиров покинула лайнер, в том числе шесть

На сегодняшний день на Diamond Princess заболели 621 человек. Утром также стало известно о смерти первых двух пациентов с лайнера.

Добавим, что на 20 февраля зафиксировано 74 подтвержденный случая заболевания коронавирусом, летальных случаев 2118, выздоровели 16,1 тысячи пациентов.