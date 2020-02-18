В Казани подростка, возвращавшегося со дня рождения, насмерть сбил поезд

В Казани подростка насмерть сбил поезд. Трагедия произошла на перегоне "Дербышки - Компрессорный" вечером 16 февраля.

16-летний парень торопился домой с дня рождения школьного друга. Он переходил через пути, машинист увидел движущуюся фигуру, подал сигнал и применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд на ребенка не удалось.

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте установят обстоятельства произошедшего, а в учреждение, где учился погибший подросток, направят информацию о проведении разъяснительной работы для предотвращения подобных несчастных случаев.

