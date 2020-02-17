В Татарстане у пенсионерки изъяли оружие и боевые патроны

В Лаишевском районе у пенсионерки изъяли самодельное оружие и боевые патроны.

Как сообщают в МВД РТ, у 62-летней женщины из Борового Матюшино нашли самодельный пистолет калибра 9 мм, собранный из частей и деталей газового пистолета ИЖ-79 и его модификаций, 4 боевых патрона калибра 9 мм и 1 травматический патрон калибра 9 мм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что ранее подобный набор нашли у пенсионерки из Сармановского района: у 72-летней женщины изъяли порох и патроны.