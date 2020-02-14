В Казани у жителя Башкирии в шапке-ушанке нашли марихуану

В Казани задержали жителя Башкортостана с 20 граммами наркотиков.

Как сообщают в МВД РТ, в час ночи 29 января 2020 года напротив одного из домов по улице Сибирский Тракт инспекторы ГИБДД остановили автомобиль "Хонда Цивик" для проверки документов у водителя. Транспортным средством управлял 27-летний житель Башкортостана.

При разговоре полицейские заподозрили, что мужчина может находиться в состоянии опьянения, было принято решение досмотреть гражданина и его автомобиль.На заднем сиденье машины лежала шапка-ушанка, в которой находились 6 спичечных коробок и 19 прозрачных полимерных пакетов с веществом зеленого цвета растительного происхождения. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотиком растительного происхождения марихуана.

Кроме этого, в ходе дальнейшей проверки по базе данных, было установлено, что данный водитель лишен права управления транспортными средствами на срок 12 месяцев за оставление места ДТП, участником которого он являлся.

Задержанного доставили в полицию, возбуждено уголовное дело. Также за отказ от медицинcкого освидетельствования в отношении молодого человека составили административный протокол.