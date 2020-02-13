Синоптики рассказали, какая погода ожидает россиян в марте

Синоптики Гидрометцентра опубликовали прогноз на март. По словам завлабораторией организации Людмилы Парашиной, на европейской территории климатических аномалий не ожидается.

Чуть теплее обычного может быть на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири, Урала, пишет "Российская газета". Меньше обычного осадков прогнозируется в Кировской области, Пермском крае, в Башкирии, на востоке Саратовской области, на юге Урала, на юге Тюменской области, в Омской области, на севере Иркутской области, в Забайкалье, в Приморье, на юге Сахалина.

В южных регионах страны в марте температура воздуха может подняться до +20 градусов, а в Якутии, не исключено, термометры еще покажут -45.