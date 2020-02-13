В Советском районе Казани построят три детсада и две школы

Три детских сада и две школы построят для детей Советского района. На улице Назиба Жиганова откроют учебное заведение на 1224 места и в ЖК "АРТ сити" появится школа, рассчитанная полторы тысячи человек. Три детских сада на 680 мест разместятся в ЖК "Светлая долина", "Мой ритм" и "Весна-2".

Как сообщили в мэрии, за 2019 год численность населения района увеличилась на 7,7 тысяч человек, были сданы в эксплуатацию 28 многоквартирных и 175 частных жилых домов. В этом году планируется ввести еще 33 дома.

Также в прошлом году в Советском районе Казани капитально отремонтировали 75 многоквартирных домов, обновили 325 подъездов, 30 дорог общей площадью 500 тысяч кв.м, благоустроили 49 дворов и построили 27 контейнерных площадок для раздельного сбора отходов.