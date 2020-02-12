27-летний гражданин Узбекистана Денис Курамжин осужден за смертельное ДТП с участием пожилой женщины.

В суде установлено, что вечером 16 сентября 2019 года Курамжин, управляя автомобилем Opel Astra, двигаясь по ул. Центрально-Мариупольской в г. Казани, своевременно не сбросил скорость и сбил 70-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице.

Подсудимый свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Приговор суда вступил в законную силу.