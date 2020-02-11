Казанцу, избившему незнакомца битой, дали условный срок

Житель Казани получил условный срок за нападение на незнакомца с битой. 43-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как рассказали в прокуратуре РТ, 30 августа 2019 года около 11 часов подсудимый, находясь во дворе одного из домов на улице Курынова Советского района, без видимого повода в ходе внезапной ссоры напал на незнакомого мужчину. Злоумышленник нанес ему не менее пяти ударов битой по различным частям тела. В результате потерпевший получил ушиб головного мозга, а также другие телесные повреждения, причинившие его здоровью тяжкий вред.

Подсудимый свою вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Приговор суда не вступил в законную силу.