В Казани из-под крана пойдет зеленая вода

В понедельник, 10 февраля, в Казани из-под крана может пойти вода зеленого цвета. Это касается жителей Вахитовского, Приволжского и Советского районов города.

В администрации сообщили, что в городе будут проводить работы по выявлению мест утечки теплоносителя. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от котельной «Азино» введут зеленый краситель Уранин-А. Отмечается, что он полностью безвреден для здоровья и окружающей среды.

«Казанские тепловые сети просят казанцев при обнаружении «зеленой воды» сообщать в диспетчерскую службу филиала АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети по телефону: +7(843)291-87-95», - говорится в сообщении городской администрации.