Сбербанк выводит образование в России на мировой уровень

• В Казани прошло торжественное открытие второй «Школы 21».

• «Школа 21» помогает реализовывать национальные проекты «Образование» и «Цифровая экономика».

• Выпускники школы являются ИТ-специалистами мирового уровня.

• Конкурс на обучение в «Школе 21» в Казани составил 120 человек на место.

• Обучение полностью бесплатное, а у выпускников нет обязательств работать исключительно в Сбербанке.

6 февраля 2020 года, Казань — Сбербанк и Правительство Республики Татарстан открыли в Казани вторую «Школу 21», которая в ближайшие несколько лет позволит работодателям республики и всей страны получить программистов мирового уровня.

В торжественной церемонии открытия «Школы 21» в Казани приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов; Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф; представитель «Школы 42» Оливье Крузе и руководитель «Школы 21» в Москве Светлана Инфимовская; руководитель казанского филиала «Школы 21» Айрат Хасьянов; представители крупнейшего бизнеса Республики Татарстан.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Качественное обучение навыкам будущего — это залог успешного развития страны. Результаты, показанные "Школой 21" в Москве, убедили нас в необходимости развития проекта. Казань выбрана неслучайно — это динамичный, амбициозный регион, у которого большие планы по цифровизации, а значит, и значительная потребность в инженерах. Уверен, что выпускники "Школы 21" внесут огромный вклад в технологический прогресс Татарстана и всей России».

Крупный образовательный проект Сбербанка в перспективе охватит ряд регионов России. Специалисты, подготовленные в «Школе 21» соответствуют самым высоким требованиям, их навыки не теряют актуальность, несмотря на стремительное развитие технологий и позволят совершить технологический цифровой рывок в масштабах страны. 300 студентов «Школы 21» уже проходят стажировки в Сбербанке и других передовых ИТ-компаниях.

Инициатива Сбербанка соответствует целям национальных программ: «Образование»:

• внедрение новых методов обучения и образовательных технологий. Повышение мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»;

• формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

• создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

«Цифровая экономика»:

• подготовка кадров для цифровой экономики;

• создание информационной инфраструктуры;

• обеспечение информационной безопасности и внедрение цифровых технологий.

Помимо этого, «Школа 21» способна готовить специалистов, которые будут продвигать реализацию Национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

«Школа 21» создана на основании соглашения между Сбербанком и «Ассоциацией 42» — международной организацией, за семь лет существования ставшей одним из мировых лидеров ИТ-образования. Стороны договорились о предоставлении банку прав на лицензионный контент и программное обеспечение, методические и учебные материалы, а также о технической поддержке со стороны «42». С ноября 2018 года «Школа 21» работает в Москве.

«Школа 21» с 2018 года входит в сеть из 20 партнерских кампусов Ассоциации «42». У студентов всех кампусов, которые расположены в 15 странах мира, есть возможность свободно переводиться из одной школы в другую без потери достигнутого уровня. Для обеспечения конкурентоспособности российских ИТ-специалистов глобальное партнерство играет важную роль. Уже сейчас в московскую «Школу 21» переводятся студенты из-за рубежа, которые планируют строить свою карьеру в России.

На обучение в казанском кампусе «Школы 21» было подано около 60 тысяч заявок. C февраля 1500 абитуриентов, прошедших первые конкурсные испытания, приступили к участию в «бассейне» — четырехнедельном интенсивном курсе программирования. Только 30% участников отбора проживают в Казани, 78 абитуриентов являются иностранными гражданами. Половина кандидатов на обучение в «Школе 21» младше 25 лет, более 250 — в возрасте от 30 до 40 лет, также есть шесть претендентов старше 50 лет. Из всех кандидатов будут выбраны 500 лучших, которые начнут обучение в мае этого года. «Школа 21» в Казани предоставляет студентам бесплатное общежитие.

Уровень образования в московском и казанском кампусах будет совершенно одинаковым. Добиться этого позволяет методика «Ассоциации 42». Подготовка учащихся «Школы 21» основана на принципе «равный равному» — без учителей, лекций, оценок и других привычных атрибутов академического образования. Учащиеся работают индивидуально или в группах над ИТ-проектами в офлайн-формате с необходимостью личного присутствия в кампусе. При этом студенты смогут заниматься в любое удобное для них время дня и ночи, в том числе в выходные и праздники.

Качество и полноту выполнения заданий и проектов, кроме автоматической проверки в указанные сроки, будут проверять друг у друга сами учащиеся — с помощью и под контролем специальных решений ИТ-платформы. За успешные результаты работы и объективность проверки чужих заданий будут начисляться баллы, формирующие рейтинг студента.

Стать студентом школы может любой человек в возрасте от 18 лет, успешно прошедший отборочный конкурс. Оставить предварительную заявку на обучение в Москве и Казани можно на сайте «Школы 21».

Сбербанк последовательно инвестирует в повышение качества и доступности образования. Особое внимание уделяется развитию цифровых навыков, сохраняющих свою актуальность в будущем. Среди ключевых проектов, которые банк развивает самостоятельно или с партнерами:

• Академия Искусственного интеллекта. Ее цель формирование у школьников интереса к технологиям искусственного интеллекта и машинного обучения;

• Урок цифры. Цель программы подготовка школьников к вызовам экономики будущего, их знакомство с современными технологиями;

• Учитель для России. Программа обеспечивает квалифицированными педагогическими кадрами школы в маленьких городах и сельской местности.

• Мероприятия финансовой грамотности. Серия лекций и мастер-классов для повышения финансовой грамотности у всех категорий населения.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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