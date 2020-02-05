В Татарстане девушка убила мужа, защищаясь от побоев

В Татарстане вынесли приговор 24-летней жительнице Зеленодольска. Ее признали виновной в убийстве при превышении пределов необходимой обороны.

В суде установлено, что 8 сентября 2018 года девушка поругалась со своим мужем. В ссоре мужчина схватил супругу за шею, а после начал бить. Девушка упала на пол, ударившись локтем и подбородком. Защищаясь, она схватилась за нож, и нанесла мужу один удар в сердце. Рана оказалась смертельной.

Свою вину в суде девушка признала. Суд приговорил ее к 1 году и 8 месяцам лишения свободы.