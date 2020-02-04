В УФАС рассказали, какие компании Татарстана чаще всего нарушают процедуру госкзакупок

УФАС РТ выявило ряд нарушений в сфере гозакупок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Самыми частыми нарушениями стали действия со стороны государственных и муниципальных заказчиков – выявлено 566 нарушений. Из них 123 – в части размещения информации по закупкам в Единой информационной системе (ЕИАС); 53 – в части установления в документации неправомерных требований, повлёкших ограничение конкуренции; 47 – в части отбора участников; 7 – в части изменения условий контракта, еще 6 – в части неправильного отбора способа определения поставщика.

В числе частых нарушителей – заказчики республиканского уровня (248 нарушений), федерального (178 фактов) и муниципального (140 нарушений). Жалобы чаще всего поступают на Главтатдортранс, Волго-Вятскуправтодор , Фонд социального страхования.

К ответственности за выявленные нарушения привлечено 529 должностных и 40 – юридических лиц. Общая сума наложенных штрафов – 8,4 млн рублей, из них оплачено 7,2 млн.

Речь шла и о практике включения в Реестр недобросовестных поставщиков. В 2019 году рассмотрено 253 таких обращения, из них 138 – в связи с односторонним отказом от заключения контракта, 115 – уклонением от его заключения. В "черный список" включены 123 поставщика.