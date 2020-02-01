Певица МаkSим из Казани, приняла решение покинуть сцену из-за проблем со здоровьем

Звезда нулевых из Казани, певица Марина Абросимова известная как МакSим приняла решение уйти со сцены на неопределенный срок. Такую информацию опубликовала в своём инстаграм её концертный директор Маргарита Соколова.

«В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок начиная с сегодняшнего дня»

Команда певицы принесла свои извинения за сложившуюся ситуацию и отмену всех ближайших концертов. Менеджерская группа артистки просит проявить уважение и понимание к МакSим.

Напомним, весной прошлого года певица попала в аварию за границей. А на одном из последних концертов певицы в Казани, многие зрители жаловались на её поведение и говорили, что она "жутко заторможена" и "как будто не в себе".