В Казани водителя, который отказался снять тонировку, отправили под арест

На трое суток арестовали жителя Зеленодольского района за отказ снять с машины тонировку.

Как рассказали в Госавтоинспекции Татарстана, 21 января в ходе проведения профилактического мероприятия был остановлен автомобиль "Киа Соренто" под управлением 34-летнего мужчины. В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что светопропускаемость стекол составляет всего 3,3%.

В отношении водителя ранее уже был составлен административный материал за нанесение покрытия, ограничивающего обзор. За то, что гражданин проигнорировал требования полицейского снять тонировку, его задержали и доставили в суд. Мировой суд Приволжского района Казани принял решение об аресте

нарушителя на трое суток.