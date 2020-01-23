В России хотят запретить посуточную аренду квартир: кого коснутся ограничения

Появилась информация о том, что в России собственникам недвижимости планируют запретить сдавать ее посуточно. Как сообщает портал MK.RU, планируется внести поправки в закон «Об основах туристской деятельности в РФ», которые разрешат размещать туристов только в нежилых фондах, что не позволит собственникам недвижимости сдавать ее на кратковременной основе. Это буквально «завяжет им руки». Если поправку все же внесут, то это станет невыгодно как собственникам жилых площадей, так и самим туристам. Из-за новых правил путешественники лишатся доступа к недорогому жилью, а граждане — дополнительного заработка. Единственные, кто сможет извлечь пользу — отельеры, которым не составит труда завысить ценник на свои услуги, не боясь при этом конкуренции. Это не оставит туристам выбора.

Впрочем, это не единственный ущерб. Предполагается, что новые поправки в закон подпортят туристическую привлекательность страны, что может привести к краху предпринимательской деятельности по сдаче недвижимости в краткосрочную аренду. К слову, с 1 октября 2019 года запрещено размещать хостелы в жилых домах, что тоже привело к бурным обсуждениям. Что касается посуточной аренды, то данная деятельность не относится к гостиничной, тогда как сдача жилья в долгосрочную аренду регулируется Гражданским кодексом.

По этому поводу высказался руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, который уверен, что запрет на посуточную сдачу жилья — это еще один удар после запрета на размещение хостелов в жилых домах. По его мнению, это существенно ограничит в путешествиях менее обеспеченную категорию туристов, теперь им придется бронировать отель, несмотря на высокий ценник за проживание. Новые поправки порадуют владельцев отелей и разочаруют туристов, которые могут отдать предпочтение другим странам, где подобных запретов нет. «Российские законодатели, вводя запрет на размещение туристов в жилом фонде, копируют инициативы своих зарубежных коллег. Только вот за границей следом за этим шагом были сделаны законодательные послабления, потому что рост налоговой базы и поступлений от туристической деятельности оказывается весомее, чем поддержание традиционных отелей», — считает Коган.

Тем не менее остается открытым вопрос о том, сохраняться ли законные интересы собственников, в частности справедливо ли ограничивать их права в использовании их собственного жилья, которое они приобрели на личные денежные средства. Почему собственник не может использовать свое жилое помещение с целью получения прибыли? Пока есть возможность сдачи жилых помещений, в плюсе остаются как владельцы, так и сами туристы. Тогда зачем что-то менять?

Плюс ко всему, у многих граждан есть сомнения, что данные поправки вообще примут. А если и примут, то есть вероятность, что посуточная аренда выйдет в теневой бизнес, как это произошло с азартными играми. Как сообщают эксперты по азартным играм, в отношении игорного бизнеса также применялись различные запреты, однако азартные игры до сих пор есть. Более того, игорный бизнес только процветает. Соответственно, серьезность намерений остается под большим вопросом.