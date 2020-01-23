В аэропортах Татарстана усилили контроль из-за вспышки нового вируса в Китае

Из-за вспышки нового коронавируса в Китае в аэропортах Казани и Нижнекамска усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На 21 января в мире зарегистрирован 291 случай заболеваний, вызванного новым вирусом, из них 287 в Китае, 2 в Таиланде, по одному в Японии и Южной Корее. 4 случая со смертельным исходом. На данный момент известно о 15 заражённых медработниках и очевидна передача вируса от человека к человеку.

Роспотребнадзором также отработан алгоритм действий в случае, если у кого-то из пассажиров подозревается инфекция, обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных и приняты другие меры.

Сообщается, что с начала января аэропорты «Казань» и «Бегишево» приняли 148 рейсов и 25,3 тысячи пассажиров, в том числе 6 рейсов и 2 тысячи пассажиров и членов экипажа из Китая.