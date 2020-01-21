Казанец зарезал собутыльника за приставания к сожительнице и спрятал тело

18 января 2020 года во дворе одного из домов в поселке Малые Клыки обнаружено тело 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в вид колото-резаной раны в области шеи. По подозрению в совершении преступления задержан 44-летний хозяин дома, который дал признательные показания, сообщают в Следкоме РТ.

По версии следствия, 2 января 2020 года потерпевший распивал с подозреваемым спиртные напитки, после чего стал приставать к его сожительнице. В ответ мужчина вывел гостя на улицу, где между ними произошла драка, гражданин, защищавший даму, взял нож и ударил товарища в шею. Когда гость перестал подавать признаки жизни, злоумышленник спрятал тело в снегу на заднем дворе. Спустя несколько дней он признался сожительнице в убийстве, а потом обратился в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.