У Вахитовского холма в Казани построят торговый центр за 100 миллионов долларов

Многофункциональный комплекс Escape планируют построить в центре Казани. В его возведение турецкая компания "Полимекс" собирается вложить порядка 100 миллионов долларов. Уже определено место - около Вахитовского холма. О планах по строительству объекта стало известно на итоговом заседание коллегии Агентства инвестиционного развития.

Уточняется, что инвестор, которому в Казани уже принадлежит Kazan Palace by Tasigo, планирует сохранить сам холм и памятник, облагородить территорию перед ним и сквер на вершине холма. Ранее на сайте Kazan Palace by Tasigo сообщалось об открытии в 2020 году Казани нового 4* отеля, "в котором будет 96 новых дизайнерских высокотехнологичных и в тоже время комфортных номеров".