Ночью в Казани произошел крупный пожар на Даурском рынке

Сегодня ночью в Казани произошел крупный пожар в торговом павильоне на Даурском рынке. Кадры с места появились в социальных сетях.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Сообщение о возгорании поступило в 00:56, в 2:45 огонь был потушен. Площадь пожара составила 300 «квадратов», сообщает «Татар-информ» со ссылкой на региональное управление МЧС. В здании горели торговый павильон и кухня кафе.

Причина пожара устанавливается, по словам очевидцев, возгорание могло произойти из-за скопленного жира в трубе на кухне.