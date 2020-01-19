В Казани столкнулись две машины и снесли светофор

Авария произошла накануне вечером, 18 января. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Машины столкнулись в центре города на пересечение улиц Московская и Тази Гиззата. Видеозапись с места аварии загрузили в сеть свидетели происшествия. На кадрах видно, как один из автомобилей влетел в светофор, который из-за сильного удара накренился. Причина аварии пока что неизвестна.

Напомним, вчера водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил припаркованные автомобили. При столкновении пострадали три иномарки.