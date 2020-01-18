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Фото: скриншот видео

В Казани нетрезвый водитель протаранил припаркованные автомобили

Cегодня, 13:45 53 3 Автор: prokazan.ru

Утром 18 января на улице Космонавтов пьяный водитель «БМВ» протаранил несколько припаркованных авто, сообщает ИА «Татар-информ». В результате ДТП Пострадавших нет.

Около семи часов утра 28-летний водитель «БМВ» в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, не справился с управлением и протаранил припаркованные автомобили. При столкновении пострадали три иномарки – «Фольксваген», «Фиат» и «Мазда». 

комментарии

бггг
0
18 января 2020
13:51
Ну понеслась... Сначала баба, теперь этот... тоже походу баба ))))
Горожанин
0
18 января 2020
14:23
Может этот тот на бэхе , которого девушка на хундайке чмокнула . Вот он от обиды решил выпить и тоже идти на таран .
Горожанин
0
18 января 2020
14:27
28-летний водитель «БМВ» - отсюда вопрос : какого депутата сынуля ?

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