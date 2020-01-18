В Казани нетрезвый водитель протаранил припаркованные автомобили

Утром 18 января на улице Космонавтов пьяный водитель «БМВ» протаранил несколько припаркованных авто, сообщает ИА «Татар-информ». В результате ДТП Пострадавших нет.



Около семи часов утра 28-летний водитель «БМВ» в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, не справился с управлением и протаранил припаркованные автомобили. При столкновении пострадали три иномарки – «Фольксваген», «Фиат» и «Мазда».