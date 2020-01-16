Минуты станут дороже: почему мобильные операторы в РТ повышают стоимость тарифов

С начала 2020 года операторы поднимают цены на мобильную связь. Новость об этом появилась на сайте РИА Новости. Первыми о повышении сообщили компании «Мегафон» и «ВымпелКом» (более известный как «Билайн»). В конце декабря их абоненты получили СМС-уведомления о грядущем изменении. В основном повышение цен коснется так называемых «архивных» тарифов.

Архивный тариф - тариф, которым до сих пор пользуется часть абонентов, но мобильная компания больше не предлагает его на своем рынке.

Два других оператора – «МТС» и «Tele2» – официальных комментариев по этому поводу до сих пор не дали. В свою очередь, аналитики считают, что повышение тарифов на мобильную связь в этом году неизбежно и цены возрастут у всех операторов. По их прогнозам, стоимость услуг повысится минимум на 10%.

Такая мера обусловлена двумя основными причинами: ростом потребления услуг абонентами и реализацией требований законодательства. В частности, дополнительные траты мобильных компаний связаны с исполнением «пакета Яровой» и закона о суверенном интернете. Для реализации требований операторам придется закупить специальное дорогостоящее оборудование для хранения информации об абонентах.

«Пакет Яровой» - антитеррористический пакет законов, принятый в 2016 году. Один из пунктов проекта обязывает операторов связи хранить данные пользователей в течение полугода. Также закон подразумевает внедрение ответственности за призывы к терроризму в соцсетях и ужесточение наказания за экстремизм.

Помимо этого, существует ряд факторов, который влияет на повышение цен архивных тарифов ежегодно. Например, среди них подорожание электричества и инвестиции на развитие сетей пятого поколения.

В казанском пресс-центре «Билайн» также подтвердили информацию о повышении. Представители компании рассказали, что на формирование стоимости услуг повлияли сразу несколько факторов. Среди них исполнение требований по хранению данных, планируемые расходы на реализацию закона об устойчивом функционировании Интернета. Также в компании сообщили, что потребности клиентов действительно продолжают расти. В первую очередь это касается видеоконтента и других трафикоемких сервисов.

«Yota» не дала развернутых комментариев по этой теме. Директор по продуктовому маркетингу компании лишь обозначил, что мобильный оператор в дальнейшем будет ориентироваться на рыночную ситуацию и сопутствующие экономические факторы. Например, причиной повышения цен в прошлом году стало увеличение НДС.

Компания «Таттелеком» сообщила, что изменений по действующим архивным тарифам не предвидится. Однако в конце января произойдет небольшое повышение стоимости звонков на номера по республике сверх пакета. Изменение цен обусловлено все тем же рядом причин: увеличением объема потребляемых услуг, развитием сети, инфляцией и новшествами в законодательстве. При этом, по словам представителя «Таттелеком», нововведения должны затронуть не более 3% абонентов.

В компании «МТС» от комментариев воздержались, а «Мегафон» на момент публикации на запрос редакции не ответил.

Согласно опросу в соцсетях выяснилось, что большая часть жителей оказалась не готова к таким изменениям. Около половины казанцев вовсе не получила никаких оповещений о повышении тарифов и понадеялась, что оно их не коснется. Некоторые пользователи соцсетей выразили свое негодование по этому поводу в комментариях:

«Качество связи нужно поднимать, а не цены»;

«Как ещё можно отнестись к повышению цен?! Ясен пень хреново. Другое дело повышение заработной платы».

Однако, несмотря на рост цен на мобильную связь, тарифные планы в России продолжают оставаться одними из самых дешевых в мире.