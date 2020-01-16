В Зеленодольске на пожаре погиб мужчина

В Зеленодольске из-за неосторожности при курении погиб мужчина. Как сообщили в МЧС РТ, сигнал о пожаре поступил в ведомство около 14 часов 40 минут 15 января. Горели вещи в подвале шестиэтажного дома по улице Комарова.

К прибытию спасателей на месте сложилась следующая обстановка: шёл дым из подвального помещения между 5 и 6 подъездом. Пожарные подразделения встречали соседи, которые пояснили, что внутри может быть человек. Дверь в подвал была открыта. На поиск ушли звенья ГДЗС, вскоре в подвале около входа в сарай обнаружили мужчину 1986 года рождения с признаками жизни. Его передали медикам, однако в машине скорой помощи пострадавший скончался.

В результате пожара сгорели мебель, вещи б/у на площади 2 кв. м. Предварительная причина – неосторожное обращение погибшего с огнём при курении.