Жительница Казани пыталась пронести в колонию наркотики в чае

В Казани сотрудники исправительной колонии №19 пресекли попытку доставки в учреждение наркотиков в чае.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН РТ, сотрудники ИК-19 с использованием служебной наркоразыскной собаки в комнате приема посылок и передач досмотрели передачи, поступившей от жительницы Казани 1965 года рождения на имя одного из осужденных.

В процессе были обнаружены и изъяты наркотики: полимерный сверток с порошкообразным веществом был спрятан в упаковке с листовым чаем. Задержанная гражданка и изъятое вещество были переданы сотрудникам полиции.

Последующая экспертиза показала, что в передаче находилось 0,346 грамма синтетического наркотика. По данному факту возбуждено уголовное дело.