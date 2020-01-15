Жириновский предложил освободить россиян от долгов по кредитам

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства в России. По мнению политика, они "загнали граждан в кабалу". Свою точку зрения Жириновский выразил в аккаунте "Твиттер".

Также Жириновский считает, что с жителей страны нужно списать все долги перед микрофинансовыми организациями - а это порядка 40 миллиардов рублей. В комментариях к записи пользователи не особо вдохновились постом:

"Хватит демагогии, таким трепом электорат уже не приумножишь.По делу - снижать ставки нужно и никаких манипуляций с долгами.Взял, та отдай сумму и процент - ни рублем больше" - считают комментаторы.

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