Названы самые фотографируемые улицы Казани

Улица Юлиуса Фучика и Баумана названы самыми фотографируемыми в Казани. Сервис «Облако Mail.ru» провел исследование самых фотографируемых улиц на новогодних каникулах в 15 российских городах. Сообщается, что исследование проводилось с 30 декабря по 8 января. Было проанализировало около 13 миллионов снимков.

В Москве чаще всего фотографируются на Красной площади и в районе Проспекта мира. В Петербурге самыми фотографируемыми названы Невский проспект и Дворцовая набережная.

Больше всего делают фото в Уфе на улице Рабкоров и проспекте Октября, в Челябинске – на улице Кирова и Комсомольском проспекте, в Самаре – на бульваре Ивана Финютина и Московском шоссе.