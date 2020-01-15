Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело об убийстве девятимесячной малютки

В Верховном суде Татарстана началось рассмотрение дела о шокирующем убийстве девятимесячной девочки. Подсудимый – 48-летний житель Казани.

5 августа прошлого года мужчина выпивал в квартире своей сожительницы, в это время там находились трое маленьких детей подруги женщины. Когда любовница уснула, мужчина пытался покормить девочку смесью из бутылочки.

Малышка капризничала и мужчина ее избил, а после с силой бросил на диван. Все это происходило на глазах семилетнего брата девочки. Малютка скончалась на месте от закрытой травмы головы.