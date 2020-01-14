Российский актер пропал после каникул в Казани. Он собирался в Москву

Родные не могут установить местоположение актера Федора Щурика. Он пропал после каникул в Казани по пути в столицу России. Об этом сообщает 5-tv.ru.

По данным источника, заявление о пропаже молодого человека в МВД подала его мать. 27-летний актер выехал из Казани 9 января и больше на связь не выходил. Добавим, что Федор Щурик окончил ГИТИС. Его преподавателем был Алексей Шейнин. По информации с сайта "КиноТруд", в последние три года артист работал в Костромском камерном театре. Он сыграл по меньшей мере в десяти спектаклях.