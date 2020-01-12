Футболист Дмитрий Тарасов в своем "Инстаграм" прокомментировал информацию о возможной игре в казанском футбольном клубе.

"Я очень ждал своего возвращения в футбол, поэтому завтра улетаю в Казань, чтобы провести с @fcrk Сборы" - написал спортсмен накануне.

Сегодня в аккаунте футболиста можно заметить снимки из самолета, на котором, судя по всему, Тарасов летел в Казань. О сроках поездки информации нет, но футболист отметил, что впервые за долгое время его супруга и дочь останутся без него на длительный период.

Как ранее заявил главный тренер ФК "Рубин" Леонид Слуцкий, он планирует оценить форму Тарасова, у которого не было игровой практики в течение полугода.

"Потому что у нас есть проблемы с позиции шестого номера в команде. Нет ярко выраженного разрушителz в середине поля. Дмитрий Тарасов всей своей карьерой доказывал, что он игрок высокого уровня. Да, есть опасения по его состоянию здоровья, но именно поэтому мы хотим посмотреть на него и понять, в каком состоянии он находится и готов ли он будет принять пользу нашей команде" - цитирует Слуцкого "Спорт-экспресс".