В Казани троих детей госпитализировали с отравлением угарным газом

Рано утром 10 января в МЧС от дежурного врача центра медицины катастроф поступило сообщение об отравлении угарным газом 4 человек. Инцидент произошел в Авиастроительном районе в одном из частных домов на улице Пихтовая.

Среди пострадавших - женщина 1992 года рождения и трое маленьких детей: мальчики 2010 и 2013 годов рождения и девочка 2017 года рождения. Все дети с диагнозом "отравление угарным газом легкой степени" доставлены в больницу. Женщине госпитализация не потребовалась, сообщают в МЧС РТ.

Погибших нет. Причина происшествия устанавливается.