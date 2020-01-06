В Татарстане ВИЧ-инфицированная женщина переспала с 13-летним сыном подруги

В Татарстане 44-летняя женщина с ВИЧ-инфекцией переспала с 13-летним сыном своей подруги. Сообщают «Вести Татарстана» со ссылкой на Следственный комитет республики.

По версии следствия, связь между женщиной и подростком произошла еще в 2016 году, но все это время мальчик молчал. Тогда женщина приехала к подруге в Пестриченский район, ночью она легла спасть с подростком и его младшей сестрой. Когда девочка уснула, женщина переспала с мальчиком.

В октябре 2019 года подросток узнал, что подруга его мамы ВИЧ-инфицирована, и сообщил о случившемся между ними матери. Родители сразу обратились в полицию и к медикам, ребенку провели обследование – к счастью, он не заразился.

Сообщается, что женщина признала свою вину. На нее возбуждено уголовное дело по статье об интимных отношениях с несовершеннолетним. Расследование дела продолжается.