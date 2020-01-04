Путина беспокоит снижение реальных доходов россиян

Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что обеспокоен снижением реальных доходов жителей страны.

Президент РФ сейчас готовится к ежегодному посланию Федеральному собранию, которое состоится 15 января. В данном контексте Путин уточнил, что особое внимание он уделит вопросу повышения уровня доходов россиян.

Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности". "Эти решения должны состояться".<...>Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения" - передает слова главы государства издание.