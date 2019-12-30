В Казани экипажи автобусов наградили за лучшее новогоднее оформление

В Казани подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление автобусов. Всего, как рассказали в Ассоциации АТП РТ, участие приняли более 400 экипажей общественного транспорта, наиболее активными оказались сотрудники ПАТП №4 и №2. На новогоднее оформление салонов ушло более 5000 шаров, более 60 коробок с лампочками и гирляндами.

В ПАТП №4 наградили экипажи автобусов №№47,10 и 54, в ПАТП №2 первых, вторых и третьих мест оказалось сразу несколько, сообщают в Ассоциации. Все победители получили денежные премии.