СМИ: Рустам Минниханов подарил жене экс-президента Киргизии люксовый автомобиль и оплатил водителя

Глава Татарстана Рустам Минниханов подарил супруге арестованного бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Раисе автомобиль представительского класса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу основанной Атамбаевым Социал-Демократической партии.

Сообщается, что Минниханов решил подарить машину Раисе Атамбаевой после того, как увидел ее фотографии в общественном транспорте.

В партии рассказали, что глава Татарстана не просто подарил женщине автомобиль, но и оплатил зарплату водителя и все расходы по эксплуатации машины, включая топливо.

Атамбаева обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, организации массовых беспорядков и коррупции, сам он заявляет, что все обвинения носят политический характер. Экс-президента задержали в его резиденции в селе Кой-Таш в августе. В результате спецоперации по задержанию пострадали 136 человек, один спецназовец погиб, в его гибели также обвиняют Атамбаева. На данный момент все счета семьи экс-президента арестованы.