Переезд из Латвии в Россию конкурса "Новая волна" нарушил культурный обмен между странами. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью "Росбалту".

"Теперь праздника нет, российских артистов не пускают, а цены на недвижимость в Латвии упали очень резко, потому что разрешение на жительство теперь получить непросто", — пожаловался Юрканс.

Он также отметил, что конкурс был для Юрмалы праздником, а звезды часто скупали в стране недвижимость, пишет Lenta.ru.

Напомним, что конкурс молодых исполнителей "Новая волна" с 2015 года проходил в Сочи, а в следующем году он состоится в Казани.