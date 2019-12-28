В Казани водителя автобуса, который рулил ногами, снова заметили на маршруте

Водителя автобуса, которого уволили за управление рулем с помощью ног, снова заметили за рулем общественного транспорта. Фотографии водительского удостоверения Максима Федотова из автобуса №29 в редакцию ProKazan.ru прислал один из читателей.

"В прошлом году была громкая новость о водителе автобуса, который рулил ногами. Он попал на видео, а ПАТП и Комитет по транспорту торжественно отчитались, что водитель уволен. НО, как выяснилось, это опасный водитель и сейчас продолжает развозить пассажиров. Почему меня возмущает этот факт? Да потому что нам в очередной раз поднимают плату за проезд, а тем временем нас возят вот такие люди, которых якобы уволили. Сколько травм пассажиры получают в автобусах? Не счесть, так как не все обращаются потом за помощью. Цены растут, а качество обслуживания пассажиров не улучшается." - возмутился житель города.

Корреспондент ProKazan.ru направил запрос в Ассоциацию АТП РТ. Ситуацию прокомментировал председатель объединения перевозчиков Сергей Темляков:

"Ассоциация АТП РТ зарегистрирована в сентябре 2019 года. В это же время на базе Ассоциации был создан реестр недобросовестных работников. По решению членов Ассоциации с сентября 2019 г. перевозчики обмениваются информацией об увольнении работников, имеющих особо грубые нарушения. Указанный водитель был уволен после громкого инцидента в августе 2018 г. В ПАТП №4 он был принят только в октябре 2019 года, после года работы в коммерческой организации, не связанной с пассажирскими перевозками. Таким образом в «черный список» он не попал. При этом, обращаем внимание, что за период работы с октября 2019 года, водитель нарушений в работе не допускал, взысканий не имеет. На сегодняшний день на линии не работает" - пояснил Темляков.