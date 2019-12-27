Казанцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки смогут бесплатно ездить в электричках

В Казани пассажиры пригородных поездов смогут проехать бесплатно, нарядившись в костюмы Деда Мороза или Снегурочки. Акцию объявила пригородная пассажирская компания «Содружество», она стартовала сегодня и продлится до 8 января, сообщают в компании.

Чтобы получить возможность бесплатного проезда, пассажиры должны быть в костюмах, соответствующих общепринятому стандарту: у Деда Мороза обязательно должны быть шуба, шапка и борода, а у Снегурочки – шуба и коса. Наряды не должны пачкаться, а элементы декора – осыпаться. Обязательное условие для бесплатного проезда – не снимать костюм в течение всей поездки, сообщают организаторы.