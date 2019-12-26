Виновник все отрицал: в МВД РТ рассказали подробности потасовки на улице Татарстан

Накануне, 25 декабря, в центре Казани горожане наблюдали странные действия неизвестного гражданина - он умышленно наехал на двух человек и протаранил несколько машин. Обстоятельства происшествия сегодня пояснили в МВД РТ.

Как сообщают в ведомстве, полицейские осмотрели поврежденные автомобили и опросили свидетелей. В ходе опроса водителя "Лады Гранты" выяснилось, что у него произошел дорожный конфликт с владельцем "Шкоды".

В результате потасовки водитель иномарки задним ходом наехал на молодого человека, который в этот момент находился возле открытого багажника между транспортными средствами. По словам потерпевшего, он проходил мимо и решил разнять конфликтующих. Далее водитель "Шкоды" столкнулся с впереди стоящими автомобилями и, продолжив движение задним ходом, повторно врезался в "Ладу Гранту", которую, в свою очередь, отбросило на двигающийся по проезжей части маршрутный автобус.

Изначально водитель автомобиля "Шкода" от дачи показаний и от медицинского освидетельствования отказался, но при повторном допросе вину признал. Потерпевшие - мужчины 1992 и 1986 годов рождения, которые в результате наезда упали на землю, также не стали составлять заявления. Их осмотрели медики, серьезных повреждений молодые люди не получили, поэтому отправились домой.

В настоящее время в отношении владельца иномарки сотрудниками возбуждены административные производства по статьям:"Отказ от мед. освидетельствования", "Оставление места ДТП" и нарушения ПДД, повлекшее аварию.