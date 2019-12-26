В одном из казанских дворов машина сбила пешехода. Водитель в розыске

В Казани разыскивают водителя, который наехал на пешехода. Инцидент произошел во дворе дома №33 по Адоратского 24 декабря в 23:45.

Пострадавший, как сообщают в Госавтоинспекции, получил ушибы спины и таза, а водитель в нарушение Правил дорожного движения РФ с места происшествия скрылся. Очевидцев происшествия просят откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

Напоминаем, что за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок от одного до полутора лет или административного ареста на срок до 15 суток.