Соцсети: в Казани столкнулись Mercedes и «Гранта», водитель вылетел из машины через окно

Накануне, 23 декабря, в Казани на пересечении улиц Фучика и Минская произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись Mercedes и «Лада Гранта». Кадры с места аварии появились в социальных сетях.

Как пишут очевидцы, от удара водитель отечественной легковушки вылетел из машины через окно с пассажирской стороны. На кадрах видно, что рядом с «Грантой» на проезжей части лежит человек, очевидцы сообщают о том, что водитель выжил.

Обстоятельства случившегося выясняются. Позже будет сообщена официальная информация по ДТП.