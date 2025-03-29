136 тонн снега вывезли из Казани

С начала 2025 года в Казани вывезли 136 тонн снега, в то время как за весь 2024 год эта цифра составила 888 тысяч тонн.

Коммунальные службы города сообщили, что в первые три месяца текущего года из города вывезли и утилизировали 136 тонн снега. Для сравнения, в прошлом году объем вывезенного снега был значительно больше – более 888 тысяч тонн, отметили в МУП «Водоканал».

В Казани продолжают работать восемь снегоплавильных пунктов, расположенных в разных районах города: на улицах Портовой, Несмелова, Воровского, Васильченко, Тульской, Аделя Кутуя и проспекте Победы.

Ранее было объявлено, что в 2025 году на уборку и утилизацию снега в Казани планируется выделить 175 миллионов рублей.